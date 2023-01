Priscilla Presley y su nieta pelean la fortuna de Lisa Marie

Priscilla Presley , la única esposa de Elvis (de 1967 a 1973, divorciados cuatro años antes de morir el cantante), fue nombrada fideicomisaria, junto con Barry Siegel , ex gerente comercial de Lisa, para administrar el patrimonio.

Según dicha enmienda, Keough quedaría como fideicomisaria. Sería la única, porque Benjamin se quitó la vida en 2020 y Lisa Marie ya no mantenía ninguna relación con Siegel debido a que éste malgastó sus fondos, los cuales fueron vendidos en gran parte como Elvis Presley Enterprises en 2005.

Priscilla, de 77 años, presentó documentos legales para pedir que se anule la enmienda al fideicomiso de Lisa Marie, por lo que, en caso de corroborarse que la corrección sea fraudulenta, tendría acceso a la fortuna de su ex marido.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por TMZ, Priscilla Presley puso en tela de juicio la validez y autenticidad de la enmienda argumentando que nunca se le entregó y que la fecha es, además, sospechosa de fraude.

Por si fuera poco, su nombre no está bien escrito y la firma de Lisa Marie presenta inconsistencias.Gracias al intérprete de “Always On My Mind” y “Hound Dog”, Lisa Marie heredó un patrimonio neto de 295 millones de dólares, pero sus desmedidos gastos terminaron casi por arruinarla.

Cuando vendió el 85 por ciento de los derechos de imagen de Elvis, su legado se redujo hasta los 40 millones de dólares después de impuestos.

En 2018, en una entrevista con TMZ, Lisa Marie confesó que estaba en bancarrota luego de que en 10 años pasó de tener esos 40 millones a sólo 14 mil dólares.

Culpó a Siegel, quien habría despilfarrado 100 millones.Durante ese mismo año, la hija de Elvis acumuló una deuda de 16 millones de dólares, presuntamente por evadir el pago de impuestos entre 2012 y 2015, la cual no pudo afrontar y por lo que demandó a su ex gerente comercial.