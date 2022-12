People’s Choice Awards 2022: la lista completa de ganadores

Otros grandes ganadores de la noche incluyeron la exitosa serie Stranger Things, que se llevó dos galardones, mientras que The Kardashians fue honrado también con dos premios.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios, recogió el máximo galardón de la noche, de le Mejor Película de 2022. En otras categorías de cine, filmes como Top Gun: Maverick y No te Preocupes Cariño fueron destacados y bien recompensados.

La actriz Selma Blair subió al escenario cuando su amiga Sarah Michelle Gellar la anunció como la ganadora de The Competition Contestant of 2022, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Los Ganadores Película de 2022

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Comedia

The Adam Project

Acción

Top Gun: Maverick

Drama

No te Preocupes Cariño

Estrella de Cine Masculina

Chris Hemsworth

Estrella de Cine Femenina

Elizabeth Olsen

Estrella de Cine de Drama

Austin Butler

Estrella de Cine de Comedia

Adam Sandler

Estrella de Cine de Acción

Elizabeth Olsen

Serie de 2022

Stranger Things

Serie de Drama

Grey’s Anatomy

Serie de Comedia

Never Have I Ever

Reality Show

The Kardashians

Show de Competencias

The Voice

Estrella de TV Masculina

Noah Schnapp

Estrella de TV Femenina

Ellen Pompeo

Estrella de TV de Drama

Mariska Hargitay

Estrella de TV de Comedia

Selena Gomez

The Competition Contestant of 2022

Selma Blair

Estrella de TV de Reality

Khloé Kardashian

Serie para Maratonear

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Serie de Ciencia Ficción o Fantasía

Stranger Things

Artista Masculino de 2022

Harry Styles

Artista Femenina de 2022

Taylor Swift

Grupo de 2022

BTS

Canción de 2022

“About Damn Time”, de Lizzo

Álbum de 2022

Midnights, de Taylor Swift

Artista Latino

Becky G

Video Musical

“Anti-Hero”, de Taylor Swift

Celebridad Social

Selena Gomez

Acto de Comedia

Kevin Hart: Reality Check

Podcast

“Archetypes: Meghan Markle”