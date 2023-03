Pilo Tejeda: la cirugía del artista durará cinco horas

El artista hondureño Pilo Tejeda se someterá este sábado 4 de marzo a una cirugía para extirparle la próstata, luego de que hace unos días fuera diagnosticado con cáncer en esa zona. Pilo Tejeda se siente con optimismo, pero aun así no puede evitar derramar algunas lágrimas cuando habla sobre el asunto.

“Lloro porque también me conmueve el apoyo que me ha brindado la gente”, dice el músico en una plática con LA PRENSA.

Asimismo, contó que su reacciónal enterarse del diagnóstico fuede incredulidad. “Cuando el médico me dijo que tenía cáncer, yo le dije: ‘¿Qué? ¿Yo tengo cáncer?’. No lo podía creer, pues nunca sentí nada malo y me enteré en unos exámenes de rutina. Y entonces él me respondió: “Pilo, estás hablando con un médico”.

Tras aceptar la realidad, el intérprete de “Sopa de caracol” dijo estar listo para continuar con el proceso.

— ¿Cuáles son los pronósticos de los médicos?

PT: Tengo que someterme a una cirugía forzosamente, medieron la elección entre la quimioterapia o una cirugía parala extracción de la próstata,que es una operación con láser, y hemos elegido por esto último; la eliminación de la próstata, eliminar el mal. Esperamos que esto hasta allí llegue,yo tengo la fe en Dios que vamos a salir adelante.

— ¿Cómo ha sido este proceso?

PT: Siento cierto temor, claro que sí, pero trato de llevar mi vida normal. Hace poco, por ejemplo, acabo de ir a cambiar el aceite de mi carro, y también ya fui a hacerme unos exámenes preoperatorios. Hay que vivir cada día como si fuera el último.

— ¿Qué mensaje envía a los hombres para que puedan prevenir esta enfermedad?

PT: Esto me hace reflexionaren que voy a iniciar una campaña de prevención y de concientización para los hombres,de que tenemos que hacernos ese chequeo después de los 50 años, para que no pasen lo que yo estoy pasando. A veces por tabú, por el tipo de examen que le hacen a uno, el hombre se vuelve temeroso, porque es un examen rectal... A veces, el hombre dice, ‘ay no, mi hombría’, y debemos dejar el tabú a un lado y enfrentar una realidad.

— ¿Y aquellos hombres, que al igual que usted, ya están luchando contra este tipo de cáncer?

PT: No hay mejor cura que el optimismo. No voy a cambiar nada tirándome a la cama a llorar con depresión, peleándome con todo el mundo, no hago nada con eso. Estoy viviendo mi vida con normalidad. A esos hombres yo les digo, no se desanimen, con optimismo hay que enfrentar los problemas, son retos que uno recibe, y todo es por algo, y esto a mí me va a servir para ser una voz, para esos hombres que creen que nunca se van enfermar, por eso lo estoy dando a conocer.

— ¿Dónde y a qué hora será la cirugía este sábado?

PT: La cirugía será este sábado en un hospital de San Pedro Sula, va a comenzar a eso de las 8:00 am y va a durar unas cinco horas. No es una operación fácil, pero buenos médicos me van a atender, y gracias a Dios siempre he trabajado y siempre guardé (dinero) para estos momentos difíciles. Busqué en el sistema público, y no hay posibilidades, me toca hacerlo en el sistema privado. Es un tratamiento caro, y gracias a Dios puedo hacerlo, pero qué pasa con aquellos que no pueden, en eso también quiero enfocar en mi campaña.

— ¿Qué enseñanza le deja este proceso?

PT: Me siento agradecido con Dios porque es un momento para reflexionar, debo hacer un alto y dedicar un tiempo a mi familia. También, después de salir de esta operación, quiero servir a la gente a través de las campañas que quiero hacer.