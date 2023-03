Jane Fonda dice que JLo nunca se disculpó con ella por herirla en el set

Una escena memorable involucró al personaje de Jennifer Lopez abofeteando a su suegra interpretada por Jane Fonda y la actriz de 85 años reveló que un gran anillo de diamantes que llevaba puesto Jennifer, de 53 años, la cortó por encima del ojo.

Hablando con Drew Barrymore en su programa de entrevistas, Jane Fonda comentó:

“Lo que me viene a la mente de inmediato es que tenemos una escena de bofetadas. Yo la abofeteo, ella me abofetea... Bueno, Jennifer, según Jennifer, tenía este enorme anillo de diamantes. Y así, cuando me abofeteó una de las veces, me cortó el ojo, la ceja. Ella nunca ha dicho que lo siento”.