Jonathan Majors reacciona tras escándalo de violencia doméstica

Jonathan Majors, el actor de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, fue detenido por la policía en la ciudad de Nueva York este sábado por una supuesta disputa doméstica con una mujer no identificada, pero insistió en que no hizo nada malo.

Un comunicado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reveló:

‘El sábado 25 de marzo de 2023 aproximadamente a las 11:14 horas, la policía respondió a una llamada al 911 dentro de un apartamento ubicado en las cercanías de West 22nd Street y 8th Avenue, dentro de los límites de la Comisaría 10.

Una investigación preliminar determinó que un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años.