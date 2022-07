La historia de Shakira y Piqué podría llegar a la televisión

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué ha sido protagonista de los titulares de los medios de comunicación internacionales debido a las sospechas de infidelidad por parte del futbolista, las declaraciones de allegados, amigos y familia de los artistas y las especulaciones en torno a su separación.

Ahora, la intriga que rodea a los famosos podría ser aprovechada por el productor mexicano Juan Osorio, quien ha mostrado interés por llevar esta historia de amor a la pantalla chica.

En un reciente encuentro con la prensa, Osorio advirtió que crear una serie sobre la polémica ex pareja podría ser todo un éxito.

“Una serie de Piqué y Shakira, cada uno por su lado y luego como se juntan, su vida y luego la separación, ¡está fuerte! Esa me encantaría hacerla, por eso les digo que no se peleen por la lana, mejor que me la den y les hago su serie”, dijo.

Aunque el productor señaló que podría sonar a broma, la historia de las estrellas internacionales podría ser un excelente contenido para el público, sobre todo ahora que, considera, se necesitan más proyectos novedosos y atrayentes.

“Uno tiene que tener siempre esa visión para estar generando ideas, sobre todo hoy en día que se necesitan muchos contenidos”, agregó.