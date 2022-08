A pesar de haber tatuado su amor en la piel no sólo en uno, ni dos, sino hasta en cinco diseños, Kim Kardashian y el comediante Pete Davidson se han separado después de mantener una relación sentimental por un poco más de nueve meses.

Se dice que la distancia y los constantes compromisos laborales tanto de la empresaria, que se encuentra enfocada en sus múltiples negocios, y el comediante, que ha pasado gran parte de su tiempo filmando una nueva película en Australia, fueron sólo algunas de las razones.

Una fuente cercana a la pareja ha revelado al sitio Page Six que “Kim y Pete han decidido ser sólo amigos. Ellos tienen mucho amor y respeto el uno por el otro, pero la larga distancia y sus exigentes horarios han dificultado su relación”.

Según el informante, el rompimiento entre Kim y Pete no tiene nada que ver con Kanye, exesposo y padre de los hijos de la estrella de la televisión. “Ellos se han centrando en su relación de copaternidad”.

Hasta ahora ni Kim o Pete han hablado abiertamente sobre la ruptura. Por el momento, la protagonista de ‘Keeping up with the kardashians’ tampoco ha eliminado la fotografía que tiene junto a su ahora ex pareja.