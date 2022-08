Johnny Depp y el guitarrista Jeff Beck han sido acusados de plagio después de copiar la letra de un poema llamado ‘Hobo Ben’, para utilizarla en el sencillo, ‘Sad Motherfuckin’ Parade’, de su nuevo álbum ‘18’, de un hombre llamado Slim Wilson, quien habría cumplido una condena en prisión por un robo a mano armada en 1974.

De acuerdo con información de la revista Rolling Stone, ‘Hobo Ben’ es una poesía popular negra, la cual fue documentada en el libro ‘Get Your Ass in the Water and Swim Like Me’, del folklorista estadounidense Bruce Jackson, quién habría conocido al autor.

El libro además contiene textos escritos por otros presos.

La canción contiene líneas similares a las escritas por Slim Wilson, como: “Damas de cultura y belleza tan refinadas, ¿hay alguna entre ustedes que me conceda vino? Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor, y que Dios bendiga a la dama que me invitará a un trago”. Posteriormente sigue, “Hattie, de caderas anchas, se volvió hacia Nadine con una carcajada y dijo: ‘Lo que ese hijo de pu.. funky realmente necesita, niña, es un baño’”.

El tema de la estrella de Hollywood y Beck también utiliza las frases: “Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor”, “Dios bendiga a la dama que me comprará un trago” y “Lo que ese hijo de pu... funky realmente necesita, niña, es un baño”.