Ed Sheeran revela que su esposa tuvo cáncer en su embarazo

El cantante Ed Sheeran reveló que su esposa Cherry Seaborn tuvo cáncer en 2022 mientras estaba embarazada de su hija.

En un adelanto de la docuserie “Ed Sheeran: The Sum of It All”, Seaborn cuenta cómo fue enterarse de su diagnóstico al estar esperando un hijo.

“Me diagnosticaron cáncer a principios del 2022, lo cual fue un desastre enorme. Me hizo reflexionar enormemente sobre nuestra mortalidad. Nunca estaría de acuerdo en hacer algo como esto, pero me hizo pensar: Oh, si muero, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de mí”, dijo.

El intérprete de “Shape Of You” compartió que para él fue muy fuerte que su esposa tuviera cáncer, por lo que sacó todo el dolor componiendo canciones.

“Fue horrible conocer el diagnóstico”, dijo Ed Sheeran.