A pesar de anunciar su retiro, Elton John seguirá brindando shows

Después de casi 60 años de trayectoria, 31 álbumes de estudio y millones de dólares en ganancias, Elton John anunció su retiro en el año 2018. Sin embargo, el extravagante músico no podía decirle adiós a los escenarios sin antes embarcarse en una gira de despedida, la cual culminará este 8 de julio en la Tele2 Arena de Estocolmo, Suecia.

Titulada Farewell Yellow Brick Road Tour, esta gira se ha convertido en la más lucrativa en la historia de la música, pues con 278 conciertos brindados para enero de 2023, ha conseguido recaudar 817,9 millones de dólares, superando los 776,4 millones de dólares de The Divide Tour de Ed Sheeran y los 736,4 millones de dólares del 360 Tour de U2. Según expertos, la gira se perfila para recaudar más de 1,000 millones de dólares.

Es así que uno de los artistas más prolíficos de todos los tiempos se despide de la manera más extraordinaria posible, sin embargo y contra todo pronóstico, esta gira de despedida no es el adiós definitivo de Elton John de los escenarios.

En una entrevista con el medio británico The Mirror, Elton John aseguró que no volvería a salir de gira, sin embargo, no descarta la idea de dar algunos shows aislados cada tanto tiempo.