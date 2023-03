Critican a Verónica del Castillo por mensaje sobre Rebecca Jones

Verónica del Castillo fue criticada por una amplia mayoría de seguidores en Instagram al postear, en su despedida a Rebecca Jones, detalles sobre el proceso que vivió la actriz en su lucha contra el cáncer y un pedido de oxígeno líquido que le habría solicitado.

”Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”.

“Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma”, escribió la hermana de Kate del Castillo, e incluyó a Edith González, también fallecida por cáncer años atrás, en el mensaje.

El tono de las respuestas a su publicación va de la indignación y el estupor a las peticiones para borrar el contenido, por respeto a Jones, quien murió el miércoles a los 65 años.