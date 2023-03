Rauw Alejandro y Rosalía se van a casar

“Lo mejor que tengo es el amor que me das, huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas el tiempo puedo volar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero” , dice el coro de la canción.

Hace unos días, Rosalía se sinceró sobre las relaciones que había mantenido con otros hombres antes de conocer al puertorriqueño.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor. Sentía que emocionalmente no estaban disponibles y contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que no tenías miedo de querer y de ser querido”, comentó.

La pareja empezó su relación en diciembre de 2020, la cual mantuvieron en secreto los primeros meses.

Fue hasta septiembre del 2021 que hicieron oficial su noviazgo y fue a partir de ahí que se han vuelto una de las parejas más populares en el mundo artístico.