Shakira revela cómo se enteró de la infidelidad de Piqué

Shakira confesó cómo se enteró que su expareja Gerard Piqué le estaba siendo infiel con Clara Chía Marti, al mismo tiempo que su padre, William Mebarak, estaba hospitalizado.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, dijo la intérprete de “Te Felicito” a People en Español.

Shakira acepta que ha pasado por todo tipo de sentimientos tras separarse del futbolista, pero que a través de la música pudo encontrarse a sí misma con éxitos como “Session 53” y “Monotonía”, que lograron posicionarse entre sus canciones más escuchadas.

“He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que sólo he podido desenredar a través de mis canciones. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, admite.

“Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”, agregó.