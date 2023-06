Jennifer Aplícano renuncia a HCH y esta es la razón

Así lo explicó Jennifer en la conmovedora carta que compartió en su perfil de Instagram.

”Siempre he creído que entender mi condición de salud y de todas mis luchas mentales es difícil, pero escribiendo esta carta me doy cuenta que es mucho más difícil explicarlo, y sé que para ustedes nunca ha sido necesaria una explicación. Me han sabido entender sin preguntas. Pero con el paso del tiempo he silenciado los gritos de mi cuerpo y de mi mente, que me piden atención exlusiva; y que esa atención significa desenfocar mi sueño de seguir con ustedes”, se lee en uno de los párrafos de la misiva

”De todas las decisiones de mi vida, esta ha sido una de las más difíciles, porque me voy queriendo quedarme. Me voy queriendo luchar aquí, pero mi batalla está a solas, conmigo misma”, agregó la conductora, quien cuenta con más de 397 mil seguidores en Instagram.

Jennifer dejó claro su profundo agradecimiento con la televisora HCH y manifestó su deseo por volver a “su casa”, como ella le llama, dentro de un tiempo.

“Ojalá tengan en claro que mi corazón es y será HCH siempre, y que con el dolor en mi alma, me despido esperando que en un futuro pueda regresar con la noticia de que quizá las convulsiones me han abandonado, o que he encontrado la estabilidad para seguir saliendo a la calle todos los días”.

A continuación la carta que compartió Jennifer Aplícano: