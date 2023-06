Hermanastro de Elvis dice que el cantante se quitó la vida

La muerte de Elvis Presley, que ocurrió cuando tenía 42 años, fue un suicidio, asegura el hermanastro de “El Rey del Rock” en Elvis Women, serie documental recién estrenada por Prime Video.

Así lo declaró David Stanley, de 85 años, para el reportaje fílmico, pues, según su versión, las sensaciones de culpa y remordimiento por sus supuestas relaciones con adolescentes llevaron al ídolo a tomar, premeditadamente, una fatal sobredosis de medicamentos.

”Lo premeditó consumiendo los medicamentos que lo mataron. Amor, dolor, exposición: simplemente no podía soportarlo más.”Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba”, afirmó en la serie, calificando de “milagro” que el cantante de “Can’t Help Falling in Love” no fuera detenido por ese presunto delito.

Según Page Six, Stanley habría estado precisamente en la mansión Graceland cuando Elvis Presley murió, por un ataque al corazón, como resultado de la sobredosis el 16 de agosto de 1977.

”Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no pudo, debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo”, añadió Stanley.