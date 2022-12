Nick Carter responde a las acusaciones de abuso

Ayer jueves, una mujer llamada Shannon Ruth convocó una rueda de prensa virtual junto a su abogado, por medio de una retransmisión en directo por Facebook, para dar a conocer que había denunciado al cantante Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, a cuenta de la violación que presuntamente habría sufrido por parte del artista cuando ella solo tenía 17 años y tras un concierto de la banda en Tacoma, en el estado de Washington.

Los supuestos hechos se remontan al año 2001, cuando la joven, que padece autismo y parálisis cerebral, fue invitada a entrar en el autobús con el que los cinco vocalistas recorrían parte de Estados Unidos en el marco de su gira musical.

Fue en ese momento cuando, siempre de acuerdo con su versión de los hechos, el intérprete la forzó a mantener relaciones sexuales.

LEA: Demandan a Nick Carter por supuestamente violar a menor de edad

“Los últimos 21 años de mi vida han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza e incluso autolesiones. Todo ello es resultado de la violación que sufrí por parte de Nick Carter”, aseguró la denunciante en su declaración, en la que además describió al artista como un hombre violento.

“Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘retrasada’, me agarró y me dejó hematomas. Después me amenazó para que me quedara callada. Fue muy cruel y agresivo”, señaló.