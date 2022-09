Justin Bieber había reanudado su gira mundial en Italia el 31 de julio tras un paréntesis de casi dos meses debido a sus problemas de salud y realizó siete conciertos en total, que culminaron con Rock In Rio el 4 de septiembre, antes de tomar la decisión de retirarse.

El intérprete actuó en Brasil durante el fin de semana, presentación que le hizo reflexionar sobre su salud : “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento ”.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar seguir con la gira. Actué en seis conciertos, pero me pasó factura. Este fin de semana pasado actué en Rock In Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil”.

El esposo de Hailey Bieber también habló de su lucha contra la parálisis facial, motivo por el que canceló semanas de conciertos a principios de este verano.

“A principios de este año, hice pública mi batalla con el síndrome de Ramsay-Hunt, que paralizó parcialmente mi cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del ‘Justice Tour’”.

Finalmente, el cantante agradeció a sus fans por su apoyo durante su batalla contra el síndrome.