Fuerte noticia

Fue hace una semana cuando el artista catracho sorprendió a todos al anunciar la noticia de su enfermedad en redes sociales.

“Este 4 de marzo del año en curso, me someteré a una operación quirúrgica de emergencia, ya que se me ha detectado un tumor maligno que está atacando mi cuerpo. Gracias a Dios se me a detectado a tiempo y puedo luchar contra el, pero me veo en la obligación de interrumpir mis compromisos artísticos hasta el mes de mayo”, dijo Pilo Tejeda en su cuenta de Facebook.

“No los quiero alarmar, solo es para comunicarles mi estado de salud y para evitar especulaciones o chismes de cualquier tipo por cualquier medio. Y que este igual sea un recordatorio para todas y todos de la importancia de chequearse regularmente y de visitar a su médico confianza”, agregó en ese momento.