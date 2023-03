View this post on Instagram

“No Me Quiero Bañar” es un tema que Tatiana compuso, junto con Omar Hech, vocalista y guitarrista del grupo La Casetera, inspirada en su hija Cassandra, a quien, cuando tenía 3 o 4 años, batallaba para convencer para que se bañara.

“Siento que es un gran logro, porque todo el mundo me dice que los niños ya no escuchan canciones infantiles, ya se aburren, ya quieren ser adultos, que ya no pega lo infantil, y ahí está la prueba de que sí siguen escuchando música sana, divertida, hecha especialmente para ellos”, declaró la autora de “No me quiero bañar”.

“Como de broma, de repente la gente la empezó a postear en TikTok. Luego hizo mucho frío, después mucho calor, luego vino la sequía de agua (en Monterrey), siempre hubo un pretexto para no bañarse, eso ayudó a que la canción se hiciera viral”, expresó.

Fueron sus “tatifans” quienes le notificaron de la buena nueva de superar los mil millones de reproducciones con su canción, algo que Tatiana no podía creer, incluso J Balvin hizo un video con el tema en 2020.