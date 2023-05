Céline Dion cancela 40 conciertos por problemas de salud

“ Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero estar de gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100 por ciento. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario nuevamente ”.

“Desafortunadamente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, dijo.

El síndrome de persona rígida causa músculos rígidos y espasmos musculares dolorosos, que pueden desencadenarse por cosas como ruidos fuertes o toques ligeros.

Se desconoce la causa, pero se cree que es un trastorno autoinmune. Los casos severos pueden causar dificultad para caminar y una postura encorvada.

Céline Dion, quien ha ganado cinco premios Grammy y dos Premios de la Academia cuenta entre sus éxitos canciones como “I’m Alive” y “My Heart Will Go On”.