Bad Bunny: “En Honduras me mintieron”

Bad Bunny se refirió concretamente al momento cuando dos jóvenes hondureñas subieron al escenario a bailar con él mientras sonaba de fondo el tema “Enséñame a Bailar”.

“Guatemala, yo tengo una pregunta para ustedes... yo espero que me respondan con honestidad, espero que no me mientan, en Honduras me mintieron, y estoy triste porque no me gusta que me mientan... quien me puede enseñar a bailar, alguien que me enseñe de verdad, se supone que la persona me debe enseñar, no yo”, dijo el intérprete de “Titi me preguntó”.

Y es que en redes sociales se hizo viral el video en donde aparecían las dos catrachas. Pero una de ellas ha recibido una avalancha de críticas por sus pasos de baile, ya que algunos internautas opinan que no son los mejores.