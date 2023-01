VIDEO: Arturo Carmona llora al recordar su divorcio con Alicia Villarreal

”Hubo ataques públicos sin conocerme, desde que yo era mantenido, que yo me estaba trepando a la fama de su mamá (de Melenie ) y me desenfocan totalmente. A raíz de esos ataques mi familia empezó a salir lastimada porque no entendíamos cómo en los medios de comunicación se dijeran tantas cosas de mí”.

Incluso expresó que se sintió un estorbo en la vida y carrera de la cantante de “Te Quedó Grande la Yegua”.

Así en el 2001 llegó el divorcio. Confesó que la decisión de separarse fue de él y que a ella le costó tiempo asimilar la idea.

”(Decían) se divorció porque él era un mantenido, se divorció porque él era un don nadie. Eso fue lo que se empezó a manejar públicamente, no que lo estuviera manejando ella, obviamente. En ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor en ambas partes, pero no sabíamos cómo manejarlo, no era buscar culpas ni culpar uno al otro, tampoco”.

”Creo que sí (hice lo correcto), creo que ese obstáculo que ella pudo haber tenido, no por ella, sino por lo que tanto amaba que era su profesión, ya no le estorbaba, después de eso, ella siguió creciendo, cosa que siempre me dio gusto, pero la parte familiar estaba rota, yo ya era lo de menos, yo veía cómo me las arreglaba”.

Tras su separación, agregó, lo atacó la culpa al sentir que dejó a su hija, entonces de apenas poco más de un año.

”Después de eso me retiré del futbol, emocionalmente te afecta estar bien físicamente y me enfoco de lleno a la actuación y ese giro al final me ayudó mucho a salir adelante. De ahí viene el desarrollo profesional motivado a mi centro, a mi motor que es mi hija”.

Con información de Agencia Reforma