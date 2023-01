Austin Butler agradece a Vanessa Hudgens por su inspiración para “Elvis”

View this post on Instagram

De esta manera, Austin Butler ha corroborado que Vanessa era esa “amiga”, de la que en su momento no reveló su nombre, que tanto le animó a que se presentara a las audiciones para hacerse con el papel.

La actriz estaba convencida de que su por entonces novio tenía un gran potencial en ese sentido y que, si daba los pasos adecuados, se destacaría algún día por haberse transformado magistralmente en uno de los artistas más mediáticos y queridos de la historia de la música.

“Fui con una amiga a ver las luces de Navidad, de fondo sonaba una canción de Elvis y me puse a cantar. Y ella me dijo: ‘Tienes que interpretar a Elvis’, y yo le contesté que eso era demasiado ambicioso. Y poco después mi agente me dijo que Baz Luhrmann estaba preparando una película sobre él. Se me pusieron los pelos de punta”, confesaba tiempo atrás.

Con información de Bangshowbiz