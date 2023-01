Jorge Salinas rompe el silencio sobre infidelidad a Elizabeth Álvarez

En medio del escándalo que surgió por las fotografías publicadas en las que se ve a Jorge Salinas supuestamente besando a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, el actor negó tener alguna relación con ella y también aseguró tener amor y respeto por su esposa Elizabeth Álvarez.

Esto lo dijo en un encuentro con los medios, después de la presentación de la telenovela Perdona nuestros pecados. Ante la presión de la prensa por saber cuál era su versión de las fotos y su opinión acerca de las declaraciones de la nutrióloga -en las que ella lo señaló por coquetearle cuando era su paciente y besarla por sorpresa- él anunció que únicamente daría la siguiente declaración al respecto:

Puede leer: Michael Bublé disfruta de su ‘nueva vida’ en Argentina

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes. Yo no tengo ningún resentimiento a contra de ninguna revista. Quiero que quede muy claro, yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio. No la tengo ni la he tenido”.

Agregó que, a pesar de que las imágenes publicadas por TV Notas crearon una controversia, el tema no va a ir a más, por lo que pidió a la prensa olvidarlo.

Asimismo, mencionó que respeta a las mujeres y, en especial, a su esposa, Elizabeth Álvarez, por lo que insistió en que no tiene una relación amorosa con la nutrióloga Anna Paula ni con ninguna otra mujer que no sea la protagonista de Fuego en la sangre.