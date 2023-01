Entre los testimonios, también se dio a conocer que Hynes, de 21 años, supuestamente amenazó a una de las jóvenes por exponer su pasado.

“Duele ver a este hombre en el ojo público y admirado por miles de chicas jóvenes. Él me dejó ser violada en su sótano, y cuando él me llamó, estaba más preocupado por la policía y no por si estaba bien”, escribió otra usuaria.

Asimismo, se compartieron imágenes donde se observa al histrión posando desnudo, asegurando que fueron enviadas sin consentimiento.

“Dios mío. Otra prueba más para todos. Solía enviar fotos como esta a un grupo de menores de edad?? Asqueroso”.

Tras dichas acusaciones, fans de Merlina comenzaron a solicitar que Percy Hynes no aparezca en la segunda temporada de la serie.

Hasta el momento, se desconoce si las denuncias ya fueron establecidas ante las autoridades.