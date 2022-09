La actriz Margot Robbie parecía alterada horas después de salir de la casa de su amiga íntima Cara Delevingne - mientras la supermodelo británica sigue preocupando a su círculo más cercano por sus aparentes problemas de salud.

La estrella nominada al Óscar fue captada por los paparazzis después de salir de una propiedad que habría rentado muy cerca de la casa donde actualmente vive la modelo en West Hollywood, para después dirigirse hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Anteriormente, Margot había salido de la casa de 7 millones de dólares de Cara en la misma zona, dos horas después de que la hermana de Delevingne, Poppy, también fuera captada saliendo en un SUV negro.

No está claro si Cara estaba en casa cuando Robbie llegó de visita.

La modelo y actriz británica debía presentarse el pasado lunes en Nueva York para el lanzamiento de su colección de moda en honor al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, que se celebró en el elegante restaurante Saga en el distrito financiero de la Gran Manzana. Sin embargo, no llegó. Tampoco estuvo presente en los premios Emmy, junto a sus compañeros de ‘Only Murders in the Building’.