Bryce Dallas Howard ha pasado literalmente toda su vida en la periferia de Hollywood porque su padre es el famoso director de cine Ron Howard y ella comenzó a actuar antes de graduarse en la escuela de interpretación en Nueva York, pero no se convirtió oficialmente en una estrella hasta que protagonizó con Chris Pratt la primera entrega de ‘Jurassic World’.

La película se convirtió en la más taquillera de 2015 y Bryce demostró que era capaz de montar en moto, disparar y correr por la jungla igual de bien que su compañero de reparto, y hacerlo además en tacones y falda, una de las bromas recurrentes de la trama.

Sin embargo, detrás de las cámaras se puso en duda su habilidad para meterse en la piel de una heroína de acción en su ‘estado natural’ debido básicamente a su peso.

“Como decirlo... me han pedido que no use mi auténtico cuerpo en el cine”, ha explicado en una entrevista al periódico Metro.