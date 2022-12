El rapero Kanye West llevaría varias semanas desaparecido, según declaraciones de su ex manager. Una vez más, el rapero y empresario entró en polémica por las recientes afirmaciones de su ex manager, St. John, quien dijo estar buscando a West durante semanas, sin conseguir éxito.

En una entrevista con el portal RadarOnline, el ex representante de negocios de “Ye” explicó que ha intentando entregarle unos documentos, pero al parecer no hay rastro de Kanye West.

El ex manager reportó que el productor había mostrado un temperamento agresivo y dejó de pagar las cuentas que acordó antes de desaparecer. Como consecuencia, St. John trató de entregarle unos documentos de una demanda, pero al acudir al domicilio acordado, se percató de la inexistencia del mismo.

La búsqueda para dar con Kanye West no quedó ahí, ya que St. John contrató a un agente para entregarle a “Ye” los documentos en cualquiera de sus direcciones, pero al parecer los negocios y residencias del intérprete de “Bound 2” desaparecieron.

Otro argumento por parte de St. John es que antes se podía comunicar con los abogados del rapero, pero, de un momento a otro, dejaron de trabajar para Kanye. Eso no fue todo, los ahora ex abogados le aportaron el nombre del nuevo bufete que representaría a West, pero al comunicarse, St. John se enteró que no tenían relación con el famoso.

El ex mánager dijo que Kanye West lo contrató por 18 meses a partir de marzo de este 2022, pero las rupturas en sus relaciones comerciales, así como los riesgos en sus acuerdos con otras empresas, provocaron que el empresario no cumpliera con su parte. Kanye West tampoco ha dado señal alguna en redes sociales.