Evangeline Lilly, actriz de “Lost” y “El Hobbit” anuncia su retiro

Hace unas semanas, Evangeline Lilly (44 años) explicó a través de Instagram que se estaba tomando un “hiato indefinido” en su carrera como actriz para vivir el momento y disfrutar de la vida, pero hay malas noticias para sus fans.

Todo apunta a que este “hiato” será igual que el que se tomó en su día One Direction: una ruptura en toda regla, disfrazada de descanso para suavizar el golpe.

La propia Evangeline lo ha confirmado ahora a través de Instagram después de que una cuenta fan dedicada a ‘Perdidos’ rescatara a medidos de marzo una antigua entrevista suya grabada, durante la época de mayor popularidad de la serie.

Frente a la cámara, ella explicaba que le daba miedo admitirlo frente a sus compañeros de profesión, pero su sueño a diez años vista era retirarse como actriz y dedicarse a cuidar de su familia y a escribir.}

Eso es justo lo que está haciendo ahora. “Hoy estoy tan llena de alegría y satisfacción mientras vivo mi visión. Alabado sea Dios, me siento tan agradecida por todas estas bendiciones. Alejarse de lo que parece, la opción obvia (la riqueza y la fama) puede dar miedo a veces, pero abrazar tu dharma sustituye el miedo por la plenitud”, ha asegurado tras ver el vídeo y recordar viejos tiempos.

Desde luego, se trata de una decisión que no ha tomado a la ligera, y tiene las pruebas que lo demuestran. Sin embargo, la buena noticia es que ella, al igual que algunos de los miembros de 1D, deja abierta la puerta a un posible regreso si se dan las condiciones adecuadas: “Puede que algún día vuelva a Hollywood, pero, por ahora, este es mi lugar. Ha llegado una nueva temporada, y estoy preparada... y feliz”.

Lily logró popularidad por su papel de Kate Austen en la serie de televisión “Lost” (2004-2010), por la que obtuvo un Premio del Sindicato de Actores y recibió una nominación al Globo de Oro. También es reconocida por sus interpretaciones de Connie James en “The Hurt Locker” (2008), Bailey Tallet en “Real Steel” (2011) y Tauriel en la serie fílmica de “El Hobbit”.

Además, interpreta a Hope van Dyne / “La Avispa” en el universo cinematográfico de Marvel en las películas “Ant-Man” (2015), “Ant-Man and the Wasp” (2018) “Avengers: Endgame” (2019) y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023).