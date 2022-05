Esa versión con 16 canciones podrá escucharse en streaming a partir del 24 de junio, mientras que el CD y el LP saldrán a la venta el 19 de agosto.

En esa fecha saldrá al mercado tanto en formato digital como físico -en tres CD o en una edición limitada de seis vinilos- la colección con las cincuenta remezclas, aunque desde hoy ya está disponible en forma de adelanto un remix de “Into the Groove”.

“50 Number Ones” se extiende unos mastodónticos 220 minutos e incluye remezclas de algunos de los productores más exitosos de las últimas décadas, entre ellos Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon y Avicii.

En orden prácticamente cronológico, la caja recoge éxitos acumulados a lo largo de décadas, arrancando con “Holiday” (1983) y terminando con “I Don’t Search I Find” (2019).

Entre medias aparecen, entre otros, remixes de temas esenciales de Madonna como “Like a Virgin”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Don’t Cry For Me Argentina” o “Frozen” y algunas de sus colaboraciones más sonadas, con Britney Spears (“Me Against The Music”), Justin Timberlake y Timbaland (“4 Minutes”), Nicki Minaj (“Bitch I’m Madonna”) o con el colombiano Maluma (“Medellín”).

Estos dos discos son las primeras piezas de la colaboración anunciada entre Madonna y Warner Music Group para volver a publicar parte del catálogo que la artista ha acumulado a lo largo de su extensa carrera.