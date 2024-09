Eric Roberts se disculpa con su hermana Julia: “Era peligroso estar cerca de mí”

Eric Roberts, el hermano mayor de la actriz ganadora del Óscar Julia Roberts, se ha disculpado por asumir que él es el responsable que la carrera de ella despegara en Hollywood.

“Espero que Julia acepte esta disculpa pública. Fue una estupidez haber dicho eso”, escribió Eric Roberts en sus próximas memorias, “Runaway Train: Or the Story of My Life So Far”, según People.

Eric, que también es el padre de la actriz Emma Roberts, se atribuyó el mérito de la fenomenal carrera actoral de su hermana varias veces a lo largo de los años.

Más recientemente, en 2018 fue noticia por decirle a Vanity Fair: “Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts ni Emma Roberts como celebridades, como actrices, y estoy muy orgulloso de eso”.

“Y estoy muy orgulloso de que todo el mundo sepa que fui el primero, porque fui el primero por mucho”, añadió. “Fui el primero en recibir nominaciones al Globo de Oro y al Óscar, así que estoy orgulloso de eso”.

También se atribuyó el mérito de haber conseguido que Julia firmara con WME en su charla con Vanity Fair.