JoJo ha sentido “celos” de Selena Gómez en diferentes momentos de su carrera.

La cantante de 33 años se hizo amiga de Selena a través de la actriz Francia Raisa, y ha recordado que comparó su vida y carrera con la de la belleza de 32 años, admitiendo que sintió “la punzada ocasional de dolor o celos”.

En sus nuevas memorias, ‘Over the Influence’, JoJo explica: “No podía ir a ninguna parte sin que la seguridad la flanqueara y los fans la acosaran en cada esquina. Parecía que no tenía libertad para explorar el mundo y estar donde y con quien quisiera. Imaginé que debía de ser asfixiante. Me hizo agradecer el relativo anonimato que tenía cada vez que caminaba por la calle”.

JoJo lanzó su primer sencillo, ‘Leave (Get Out)’, en 2004, y reveló recientemente que escribió sus memorias para “dar sentido” a su carrera musical.