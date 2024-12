‘Emilia Pérez’ triunfa en los 37 Premios de Cine Europeo

Tras este momento, Audiard reconoció la dificultad de alegrarse por los cuatro premios de su película, que eran los mismos a los que estaba nominada ‘La habitación de al lado’ (‘The room next door’), de Pedro Almodóvar , que a última hora no pudo asistir a la ceremonia por enfermedad, pese a haber viajo a la ciudad suiza.

”Soy palestina y no puedo estar ante ustedes sin tener un recuerdo para los que están sufriendo, para los que están muriendo. Mis pensamientos están con todos los niños de Gaza, que han visto desaparecer todos tus sueños. Vamos a pensar en ellos y vamos a rezar por la paz”, pidió.

Mientras que Wim Wenders recibió el Premio a la Trayectoria y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. También muy emotivo fue el discurso de los activistas, periodistas y realizadores Basel Adra (palestino) y Yuval Abraham (israelí), dos de los responsables del documental 'No other Land', que ganaron el Premio del Cine Europeo de esta categoría y que, a través de un video, pidieron que la comunidad internacional “imponga un cese al fuego” y que se ponga fin “al genocidio” contra el pueblo palestino.

‘Emilia Pérez’, el musical mexicano del francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante que transiciona a mujer, fue este sábado el triunfador de los 37 Premios de Cine Europeo, donde se llevó los cuatro galardones en los que estaba nominado: mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actriz, para Karla Sofía Gascón.

-- Mejor película: ‘Emilia Pérez’.

-- Mejor dirección: Jacques Audiard, por ‘Emilia Pérez’.

-- Mejor actriz: Karla Sofía Gascón, por ‘Emilia Pérez’.

-- Mejor actor: Abou Sangare, por ‘Souleymane’s Story’.

-- Mejor guion: Jacques Audiard, por ‘Emilia Pérez’.

-- Mejor cinta de animación: ‘Flow’, de Gints Zilbalodis.

-- Mejor documental: ‘No other land’, de Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra y Hamdan Ballal.

-- Premio al Descubrimiento Europeo: ‘Armand’ (La tutoría’).

-- Mejor cortometraje: ‘The man who could not remain silent’, de Nebojša Slijepčević.

-- Premio de la Audiencia Joven Europea: ‘The remarkable life of Ibelin’, de Benjamin Ree.

-- Premio a la Cooperación Internacional: Labina Mitevska.

-- Premio a la Trayectoria: Wim Wenders.-- Premio al Logro Europeo: Isabella Rossellini.