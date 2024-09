Elton John revela que él y John Lennon consumieron ‘montañas de coca’

También indicó que durante “su viaje” oyeron que tocaron la puerta y pensaron: “¿Es la policía?”. Sin embargo, sólo era su amigo Andy Warhol , a quien se negaron dejar entrar porque llevaba su cámara a todas partes y no querían pruebas de su consumo de drogas.

La estrella de 77 años reveló que él y la difunta estrella de los Beatles se encerraron en una habitación de hotel de Nueva York mientras estaban de juerga nocturna de drogas en la que tenían “montañas de cocaína saliendo de sus narices” a las 2 am.

Elton también afirmó que él fue el responsable de que John regresara con Yoko Ono tras la aparición sorpresa de la estrella en su concierto del Día de Acción de Gracias de 1974 en el Madison Square Garden.

Dijo: “Si yo no le hubiera dicho que hiciera el concierto, quizá nunca hubiera vuelto a ver a Yoko. Por supuesto, volvieron a estar juntos y tuvieron a Sean [Lennon]. Se volvió a enamorar, y entonces dejó las drogas y la locura. Me alegré por él. No detuvo mi locura”.

Lennon y Ono se conocieron en Londres en 1966 y se casaron en Gibraltar en 1969. Se separaron durante 18 meses y se reunieron en 1974.