El éxito de taquilla que ha cosechado ‘Spider-Man: No Way Home’ tras solo cinco días en las salas de cine de todo el mundo, recaudando más de 500 millones de dólares y convirtiéndose de momento en la sexta película más vista del año 2021, ha llevado a los principales productores de la saga protagonizada por Tom Holland a confirmar que habrá más entregas de esta gallina de los huevos de oro compartida por los estudios Marvel y Sony Pictures.

Aunque el actor británico confesaba hace solo unas semanas que le apenaba la posibilidad de tener que despedirse del superhéroe arácnido con el estreno de ‘No Way Home’, el final de una trilogía que comenzó en 2017, solo unos días más tarde la factoría Marvel anunciaba que su Spider-Man aparecería en futuras cintas del universo cinematográfico de la antaño solo editorial, y que sus anteriores disputas económicas con Sony, que tiene los derechos de explotación del personaje, se habían resuelto definitivamente.

La diferencia entre ese anuncio y la noticia actual es que la mencionada trilogía probablemente dejará de serlo más pronto que tarde, ya que el justiciero neoyorquino regresará a la gran pantalla con nuevas aventuras en solitario, sin necesidad de salvar el mundo como un integrante más de los ‘Vengadores’, esa infalible asociación de superhéroes en la que también se daban cita el Capitán América, Viuda Negra, el Increíble Hulk o Iron Man.

“Amy [Pascal], Disney, Sony y yo estamos hablando sobre ello. Sí, estamos empezando a desarrollar de forma activa el curso que tomará la historia tras ‘No Way Home’. Solo digo esto para que los fans no tengan que sufrir el trauma de una supuesta separación”, ha informado Kevin Feige, presidente de Marvel Studios en conversación con el diario The New York Times.