Director de ‘Emilia Pérez’ pide disculpas a los mexicanos por las escenas ‘escandalosas’

Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’, se ha disculpado con quienes consideren “escandalosas” algunas escenas de la película, en especial con los mexicanos.

Según algunos espectadores, la cinta, cuya temática aborda temas como el narcotráfico y las desapariciones forzadas, incluye canciones que han descrito como “traducidas por Google Translate” y han señalado la supuesta “mala pronunciación del español” de Selena Gómez.

Durante una entrevista con CNN en Español, el cineasta francés afirmó: “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”.

Otros usuarios de redes sociales han reprochado a Audiard por desconocer cómo es la vida realmente en México.

Al respecto, el director, quien se encuentra en México promocionando el filme, señaló: “Yo quisiera decirles que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas y tal vez las preguntas que está planteando Emilia son incorrectas. Tal vez. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso”.

‘Emilia Perez’ ha sido aclamada por la industria del cine —ganó cuatro Globos de Oro, está nominada a 11 premios BAFTA y este jueves obtuvo 13 nominaciones a los Óscar-, sin embargo, la crítica en México ha sido negativa.