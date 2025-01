Super Bowl 2025: Fecha, medio tiempo, artista y dónde es

Tras la euforia desencadenada por el Super Bowl 2024, las expectativas para la edición número 59 ya comienzan a rondar, y a tan solo otra edición más antes del 60 aniversario del evento, el Super Bowl LIX será el que le abra paso a una nueva era. A continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Oficialmente, Apple Music, el patrocinador oficial del Show de Medio Tiempo del Super Bowl, reveló que el rapero Kendrick Lamar será el encargado de poner ritmo al halftime del Super Tazón.

El intérprete de Not Like Us ya tuvo una aparición breve en el escenario del Super Bowl, cuando fue invitado al show de 2022, sin embargo, en 2025 lo veremos en solitario (a reserva de que haya invitados especiales).

La noticia de Kendrick Lamar en la edición 59 del evento deportivo fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del rapero, Apple Music y Roc Nation, la compañía de entretenimiento a cargo del show de medio tiempo.

El Super Bowl 2025 se llevará a cabo en la emblemática locación de Caesars Superdome, ubicada en Nueva Orleans, Luisiana. Además de ser el hogar de los New Orleans Saints, este es una de las sedes que destaca por haber albergado el mayor número de Super Bowls hasta el día de hoy.

Los boletos para el Super Bowl no se ponen a la venta para el público general. El proceso consiste en la distribución de las entradas de los clubes participantes y anfitriones de la NFL, la venta ocurre solo entre comunidades locales, socios, patrocinadores, comité anfitrión entre otros.

De acuerdo a información de Ticketmaster en su sitio oficial: “Los aficionados interesados en paquetes de entradas, que incluyen ofertas de hospitalidad, experiencias y acceso a suites, pueden comprar uno de los paquetes de entradas para el Super Bowl LIX disponibles a través de On Location”. Este último es un sitio web de experiencias para eventos especiales.