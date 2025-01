Premios Óscar 2025: lista completa de nominados

Este jueves 23 de enero se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Óscar 2025, los galardones de la Academia de Cine de Hollywood que reconocen a las mejores películas de 2024 y a los mejores trabajos en todas las categorías técnicas, artistas e interpretativas que componen una película y sostienen a la industria cinematográfica.

La gala ha sido pospuesta por los devastadores incendios que han azotado la zona de Los Ángeles, California.

Además, han anunciado que esta ceremonia rendirá homenaje a las víctimas de los devastadores incendios de Los Ángeles y dejará a un lado las interpretaciones musicales para centrarse en los compositores, anunció ayer miércoles la Academia de Hollywood.

“Honraremos a Los Ángeles como la ciudad de los sueños, mostrando su belleza y resiliencia, así como su papel como faro para cineastas y visionarios creativos durante más de un siglo”, indicaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang, en una carta recogida por The Hollywood Reporter.

La gala pretende servir de espacio en el que reflexionar sobre los acontecimientos recientes y destacar “la fuerza, la creatividad y el optimismo que definen a Los Ángeles y a nuestra industria”, agrega el comunicado.

La Academia también anunció que en esta 97º edición de sus premios, rompiendo con la tradición, dejará a un lado las interpretaciones en vivo que suelen acompañar las candidaturas de mejor canción original durante la gala.

“La categoría de mejor canción original se alejará de las presentaciones en directo y se centrará en los compositores. Celebraremos su arte a través de reflexiones personales de los equipos que dan vida a estas canciones”, indicó el escrito sin dar más detalles.

Listado de nominaciones de los Premios Oscar 2025

-Mejor Director:

Sean Baker, por AnoraBrady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “La sustancia”

-Mejor Película:

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune 2”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“La sustancia”

“Wicked”

-Mejor Actor Principal:

Adrian Brody por ‘The Brutalist’

Timothée Chalamet por ‘A Complete Unknown’

Colman Domingo, por ‘Las vidas de Sing Sing’

Ralph Fiennes por ‘Conclave’

Sebastian Stan por ‘El aprendiz’

- Mejor Actor de reparto

Yura Borisov por “Anora”

Kieran Culkin por “A Real Pain”

Edward Norton por “A Complete Unknown”

Guy Pearce por “The Brutalist”

Jeremy Strong por “El aprendiz”

-Mejor Actriz Principal:

Cynthia Erivo por ‘Wicked’

Karla Sofía Gascón por ‘Emilia Pérez’

Mikey Madison por ‘Anora’

Demi Moore por ‘La sustancia’

Fernanda Torres por ‘Aún estoy aquí’

-Mejor Actriz de Reparto:

Monica Barbaro por ‘A Complete Unknown’

Ariana Grande por ‘Wicked’

Felicity Jones por ‘The Brutalist’

Isabella Rossellini por (‘Cónclave’

Zoe Saldaña por ‘Emilia Pérez’

-Mejor fotografía:

“The Brutalist”

“Dune: Parte Dos”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

-Mejores efectos visuales:

“Alien: Romulus”<br /> “Better Man”

“Dune: Parte Dos”

“El reino del planeta de los simios”

“Wicked”

-Mejor sonido

“A Complete Unknown”

“Dune: Parte dos”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

-Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte Dos

Nosferatu

Wicked

-Mejor Película de Animación

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir os a Snail”

“Wallace & Gromit Vengance Most Fowl”

“The Wild Robot”

-Mejor Película Internacional

“I’m Still Here” (Brasil)

“The Girl With the Needle” (Dinamarca)

“Emilia Pérez” (Francia)

“The Seed of the Sacred Fig]” (Alemania)

“Flow” (Latvia)

-Mejor Corto Documental

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instrument of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

-Mejor Documental

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelan War”

“Soundtrack To a Coup d’Etat”

“Sugardance”

-Mejor Canción Original

“El Mal” (Emilia Pérez)

“The Journey” (The Six Triple Eight)

“Like a Bird” (Sing Sing)

“Mi camino” (Emilia Pérez)

“Never Too Late” (Elton John: Never Too Late)-

-Mejor Guion Original

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

-Mejor Guion Adaptado

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

-Mejor Cortometraje Animado

“Beatiful Men”

“In The Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wander”

“Yuck!”

-Mejor cortometraje de acción real

“A Lien”

“Anuja”

“I’m not a Robot"

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”



-Mejor Banda Sonora Original

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

-Mejor Maquillaje y Peluquería

“A different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

-Diseño de vestuario

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

”Wicked”