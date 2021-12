El actor Chris Noth fue despedido de la serie The Equalizer debido a las acusaciones que pesan sobre el de agresiones sexuales.

“Chris Noth no filmará más episodios de The Equalizer, con efecto inmediato”, anunció CBS y Universal TV en un comunicado.

De 67 años y famoso por encarnar a Mr. Big en Sex and the City, Noth interpretaba en el proyecto a William Bishop, un ex director de la CIA.

Forma parte de la producción desde su estreno en Estados Unidos, a inicios de año, y se esperaba que su personaje no perdiera importancia en la segunda temporada, actualmente al aire.

The Equalizer sigue la historia de Robyn McCall (Queen Latifah), una mujer que decide convertirse en justiciera en Nueva York.