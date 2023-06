David Corenswet reemplaza a Henry Cavill como Superman

Para Corenswet, la película marcará su primer papel protagónico importante en una película de estudio importante, habiendo aparecido previamente en proyectos como Pearl, The Politician y We Own This City. Desde el principio, su nombre ha flotado hasta la cima y, luego de esa audición final, selló el trato con el papel más importante de su carrera hasta el momento.

Brosnahan viene de la última temporada de su papel decisivo en The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon, que ha ganado una serie de elogios, incluido un premio Emmy. Ella también ha estado en la parte superior de la lista de mujeres para interpretar a Lois Lane luego de lo que muchos han descrito como la mejor audición del proceso.

Le puede interesar: Confirmado: Rauw Alejandro dará concierto en Honduras