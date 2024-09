¡Confirmado! Alicia Villarreal se separa de Cruz Martínez

La cantante de regional mexicano Alicia Villarreal anunció su separación y proceso de divorcio con Cruz Martínez, productor musical y fundador de los Kumbia Kings, después más de 20 años de matrimonio.

Esta noticia se da a conocer luego de una supuesta infidelidad de Cruz Martínez a Villarreal con la cantante Germaine Valentina, de 25 años, similar a la edad de Melenie Carmona, la hija mayor de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

Villarreal se casó con Cruz Martínez en 2003, tres años después de su separación con Arturo Carmona. La intérprete de Te quedó grande la yegua, aseveró que se interesó por el fundador de los Kumbia Kings porque era un hombre trabajador.

Esta cualidad logró que duraran más de veinte años de casados, no obstante, unas fotos de Cruz Martínez en un centro nocturno con la joven Valentina iniciaron una ola de rumores de una supuesta infidelidad.

A través de una entrevista a De Primera Mano, Alicia Villarreal confirmó que está separada de Cruz Martínez. La cantante explicó que es una mujer madura y no dejará de cantar pese a su separación porque es eso que la mantiene con ánimos.

“Llegó un momento en el que dije ya (...) Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”.