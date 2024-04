Cardi B explota contra quienes la “ofenden” al decirle “mexicana”

La rapera Cardi B generó una nueva polémica en redes sociales tras decir que se siente ofendida cuando le preguntan si es mexicana.

Las fuertes declaraciones de la sensual cantante ocurrieron durante un video en vivo que hizo en TikTok y dijo que hay personas que tienden a relacionarla con el país azteca, por lo que de forma contundente, exigió poner fin a esa confusión que tienen algunas personas en relación a su origen.

Su clip se viralizó de inmediato y, por supuesto, generó todo tipo de reacciones y comentarios, algunos defiendo sus expresiones, otros atacando y otros simplemente tomándolo como un chiste, ya que ella suele ser bien sarcástica.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y cosas así, porque no soy mexicana. No soy mexicana”, afirmó. “Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos”, agregó.

La también compositora, empresaria y actriz de 31 años aseguró que sus nacionalidades son otras. “No tienen las mismas culturas. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos”, aclaró en el clip.