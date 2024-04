Ya nació la hija de Maity Interiano y Anuar Zidan

Hasta el momento la pareja no ha dado más detalles del nacimiento de su bebita. Y tras esto, la sección de comentarios se inundó de mensajes y felicitaciones para los nuevos padres.

Un sueño hecho realidad

Con el nacimiento de la pequeña Nour, se cumple uno de los sueños de la periodista hondureña de 39 años: convertirse en madre.

“A mí me da mucha ilusión tener ya pronto una familia. Es otra de mis oraciones que tanto le he pedido a Dios”, reveló Maity en una entrevista con la revista People en Español antes de su boda en México en septiembre del 2023.

“Sé que sus tiempos son perfectos y el Señor ha sido tan generoso conmigo que me ha cumplido todo lo que le he pedido, y así fielmente sigo confiando en sus planes y lista cuando Él me diga que es el momento”, agregó en aquel entonces.

En febrero, Maity Interiano anunció que estaba en la dulce espera de una niña. “La familia Zidan Interiano crece y vamos a ser papás de una linda princesa”, compartió en Instagram.