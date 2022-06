Tras haber dicho en una transmisión en vivo que no conocía a la rapera Yailin ‘La Más Viral’, de 21 años, pareja sentimental del también cantante Anuel AA, Ana Gabriel se disculpó públicamente.

La sinaloense, de 66 años, se dio a la tarea de investigar la carrera de la joven dominicana y a través de un video que difundió en sus redes sociales, le envió un mensaje.

“Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mi en verdad no me preocupa, pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video, por primera y única vez tocando este tema. Primero, presentar mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad, ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quién se trataba”.

“También, presentar mis respetos para su familia, la cual me imagino, debieron de sentir un poquito de tristeza por mi comentario, pero es una verdad, yo no la conocía; la tercera, para sus fans, para el público que la apoya, porque yo no negué a nadie; otra, para un País que me ama y amo y que es República Dominicana, así que, Yailin, te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito”, dice Ana Gabriel en su grabación.