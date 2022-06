Karol G, la Bichota, lista para cantar hoy en Honduras

Se acabó la espera... los fans de la cantante colombiana Karol G tienen una cita con la estrella esta noche en el estadio Chochi Sosa en Tegucigalpa.

En este recinto, que tiene capacidad para 12 mil personas, se han presentado anteriormente artistas internacionales como Daddy Yankee, Arcángel, Alejandro Fernández.

Los portones abren a las 6:00 pm y el show de la cantante dará inicio a las 9:00 pm. La presentación de Karol G en Honduras forma parte de su exitosa gira musical: ‘Bichota Tour’, con la cual ha visitado diferentes países de América Latina.

Exitosa carrera

La intérprete de éxitos como “Provenza”, “Mami”,“Bichota” y “Tusa”, entre otros, es una de las artistas referentes en el género urbano, mayormente dominado por hombres.

En entrevista con EFE, dijo que su padre Guillermo Giraldo fue uno de los grandes impulsores de su carrera, pues él la motivó a seguir adelante y no rendirse nunca.

“Mi papá me dijo que si renunciaba a la música no me iba a ayudar en nada”, dijo Karol G. Asimismo, cuenta que su progenitor le pagó un curso de gerencia musical en Nueva York y hasta el día de hoy su familia está detrás de su éxito, dice.