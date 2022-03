El pasado mes de enero, el cantante Anuel invitó a su tatuador de confianza a que le hiciera una visita doméstica para hacerse un nuevo grabado en el brazo inspirado en uno de sus personajes favoritos de ‘Dragon Ball Z’ y que le retocara de paso otros que tiene repartidos por todo el cuerpo.

En el video que compartió en sus Stories no mostró el resultado final, pero sí se podía ver la plantilla de un diseño que incluía unas grandes alas y que aparentemente le colocaron en la espalda, donde sus fans saben que solía tener un retrato suyo junto a su exnovia Karol G.

Desde entonces se había dado por sentado que Anuel se había deshecho del tatuaje en honor a su antigua novia tras comprometerse con la cantante Yailin, pero puede que no haya sido así.

En su nuevo sencillo titulado ‘McGregor’, Anuel afirma “ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrao” para argumentar que en realidad no es una buena persona.