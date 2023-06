Busca docuserie la verdad sobre el homicidio de Paco Stanley

”Empecé a explorar el caso y de inmediato me di cuenta que había ahí muchas cosas que seguir, que deshebrar puntualmente sobre el caso. Aparte de las situaciones criminalísticas, había una serie de consideraciones sociales y políticas de esa época que me parecían muy relevantes y que están puntualmente marcadas.

Incluso a la hora de querer hoy en día entender lo que pasó en el caso, me da la impresión que que no hay una narrativa que pueda dar de manera sustentada y coherente, una explicación. No la hay según yo, pienso que este trabajo va a permitir, si no llegar a la verdad, sí acercarse a la verdad”, destaca Osorno.

Después de este trabajo, cuyo primer capítulo transmitió el domingo 4 de junio en el canal de Las Estrellas, previo a su arranque en ViX el miércoles, el periodista, quien resalta haber tenido plena y total libertad editorial y creativa, resume que el caso Stanley evidencia que las autoridades llevaron de manera incorrecta todas las investigaciones, en las cuales hasta se mencionaron a hermanos Amezcua, unos narcotraficantes, como autores intelectuales del homicidio.

EL Show: Crónica de un Asesinato llega unos meses después de que la plataforma Prime Video ha anunciado una bioserie de Stanley estelarizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda, la cual ya ha sido desaprobada por la familia del conductor, especialmente por su hijo Paul Stanley, quien no podrá ver de momento este trabajo por estar recluido en La Casa de los Famosos.

Osorno concluye que para esta serie documental no tuvo acercamiento con familiares de Paco, dado el desinterés de ellos en participar, y la línea clara de él de no hacer una biografía del personaje central.

