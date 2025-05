Bryan Cranston dice que extrañaba a su personaje de 'Malcolm el de en medio'

Madrid, España.

Bryan Cranston "extrañaba" a su personaje de “ Malcolm in the Middle ”.

Así lo explicó: "Es una camisa de manga corta que llevaría Hal, una camisa de manga corta estampada que grita que no va a ir a ninguna parte".

Bryan admitió anteriormente que estaría encantado de protagonizar una película de 'Malcolm in the Middle'.

Al actor le encantaba trabajar con sus compañeros de reparto en la exitosa serie de televisión -que se emitió originalmente desde 2000 hasta 2006- y le entusiasmaba la idea de aparecer en una película.

Así lo contó a E! News en 2023: "Se habló de la posibilidad de hacer una película de reencuentro de 'Malcolm in the Middle'. Teníamos una familia tan estupenda en ella y, desde luego, estaría abierta a ello si surgiera una buena idea del tipo: 'Oh, sería fantástico explorar lo que le ocurrió a esta familia 20 años después'. No puedo creer que ya sea eso, pero sería divertido hacerlo".

Mientras tanto, Frankie Muniz reveló anteriormente que se convirtió en un "fan" de 'Malcolm in the Middle' en los últimos años.

El actor de 39 años, que interpretó al personaje central de la serie, dijo: "Cuando estaba rodando la serie, obviamente era un niño. Hicimos siete temporadas, 151 episodios. No veía la serie cuando estaba en antena, pero ahora la veo con mi mujer. Vimos los 151 episodios y me di cuenta de que eso era lo que estábamos haciendo. Puedo separarme de estar en ella y verla como fan".