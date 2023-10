Bobby Brown asegura que su difunta hija está siempre con él

Bobby Brown siente que su difunta hija está ‘siempre’ con él.

El músico de 54 años tuvo a Bobbi Kristina con la legendaria cantante Whitney Houston, quien murió en 2021 a la edad de 48 años, pero ella falleció con solo 22 años en 2015, y ahora lo admitió mientras era honrado por la Bobbi Kristina Serenity House Foundation.

Cuando se le preguntó si le parecía significativo poder realizar tanto trabajo en nombre de su hija, declaró a la revista PEOPLE: ‘Sí, lo es. Ella siempre está presente. Siempre estará presente’.

La causa oficial de muerte de Bobbi fue dictaminada como inmersión asociada con intoxicación por drogas.

Durante su discurso de aceptación de este honor, el creador de ‘My Prerogative’, cuya fundación es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es ayudar a las víctimas de violencia doméstica, admitió que estaba agradecido de poder ayudar a quienes los necesitan con esta organización benéfica.

‘Estoy agradecido por In a Perfect World. Muchas gracias por este honor. Comenzamos esto desde el fondo de mi corazón, sintiéndonos solos y tristes. [Estoy agradecido] de poder hacer algo para ayudar, estar allí para ellos, darles un refugio seguro en su momento de necesidad. Como dije, estoy muy agradecido por esto. Lo agradezco mucho’.

El año pasado, Bobby y su ahora esposa Alicia Etheredge fueron a visitar los lugares de descanso de Whitney y su hija Bobbi Kristina, quienes están enterrados juntos, como parte de su ‘Every Little Steps’ y comentaron en ese momento que quería que las cámaras lo siguieran para poder brindar a los espectadores la mayor transparencia posible.

‘Cuando las cámaras me seguían, no quería que nada se interpusiera entre mi vida y lo que estaba haciendo. Entonces, sólo quería que las cámaras me siguieran a donde fuera que fuera. Ese día sucedió ir a la tumba’.