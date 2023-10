Khloe Kardashian se siente como ‘idiota’ al revelar su fobia a las ballenas

Khloe Kardashian se siente como ‘idiota’ después de admitir su miedo a las ballenas.

La estrella de reality shows de 39 años admitió durante el estreno de la cuarta temporada de ‘Las Kardashian’ que siempre le había tenido miedo a los mamíferos marinos y recurrió a las redes sociales horas después de que la noticia se volviera viral para hablar sobre su fobia.

Escribió en X, antes conocido como Twitter: ‘Esta ha sido una de mis fobias durante años. No quiero que les pase nada malo a las ballenas y sé que la fobia es totalmente irracional, pero no elegimos nuestras fobias. Yo le tengo miedo al océano, pero una ballena a la que ni siquiera puedo mirar me asusta muchísimo. Dios mío, ¿se puede identificar con eso? Eso espero, porque me siento idiota, admitiendo que me asusta muchísimo. Son enormes, y descubrimos nuevas especies todo el tiempo. Más del 80 por ciento de nuestros océanos están inexplorados. Ni siquiera sé lo que hay allí’.

La fundadora de Good American agregó que nunca quiere darse un chapuzón en el océano, pero terminó rogándole a sus millones de seguidores que dejaran de enviarle memes de ballenas porque se sentía incómoda, esto cuando los fanáticos reaccionaron a su revelación.

Añadió: “¿Pueden dejar de enviarme mensajes? Me envían tweets de ballenas. Voy a cerrar la sesión. Es demasiado jajaja, realmente me estoy sintiendo incómoda”.

Durante el último episodio del reality show de su familia, Khloe había visitado la playa con su hermana Kim, de 42 años, y Kourtney, de 44 años, pero al enterarse por propietarios de casas vacaciones que las ballenas podrían llegar a la orilla, admitió haber sentido miedo, mientras sus hermanas intentaban calmarla.